В России стартовал эксперимент по предоставлению доступа к открытому ПО В России с 1 мая стартовал эксперимент по предоставлению доступа к открытому ПО

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Эксперимент по предоставлению права использования открытого программного обеспечения, принадлежащего России, начинает с 1 мая Минцифры. Он продлится в течение двух лет. Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.

Провести с 1 мая 2022 года по 30 апреля 2024 года эксперимент по предоставлению права использования программ для электронных вычислительных машин, принадлежащих Российской Федерации, под открытой лицензией и созданию условий для распространения свободного программного обеспечения, — гласит документ.

Согласно изложенным данным, задачей эксперимента является создание в стране условий для публикации открытого отечественного ПО для его свободного использования, распространения и модификации.

Организаторы эксперимента намерены создать национальный репозиторий, где будут публиковаться и храниться исходные тексты ПО и дополнительные данные, используемые в процессе создания, изменения и хранения физическими и юридическими лицами без ограничений.

В эксперименте, помимо Минцифры, примут участие МВД, Росреестр, Российский фонд развития информационных технологий.

Открытым ПО называется программное обеспечение, имеющее открытый исходный код, который может быть использован всеми желающими для ознакомления, изучения и модификации.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 1 января 2025 года госорганам и другим госзаказчикам запрещается использовать иностранное программное обеспечение на критической инфраструктуре. Кроме этого, глава государства запретил с 31 марта госзакупки иностранного софта для использования его на критической инфраструктуре без согласования с профильным ведомством.

Также осенью 2021 года сообщалось, что для российских чиновников готовится суперприложение (super app), которое обойдётся почти в полмиллиарда рублей. Новую платформу планируется запустить до конца 2022 года. В систему войдут мессенджер, средства для видео-конференц-связи, почта, облачное хранилище и другие инструменты. Ею будут пользоваться все федеральные органы исполнительной власти, Центральной избирательной комиссии, регионального управления и государственных внебюджетных фондов.