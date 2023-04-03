Ученые ЮФУ создали крыс-киборгов для поиска взрывчатки и наркотиков

Фото: J. S. Peifer/blickwinkel/Global Look Press

Российские ученые из Южного федерального университета (ЮФУ) создали биогибридную крысу, которая способна определять содержащиеся в воздухе запахи, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Министерство науки и высшего образования. В будущем такую крысу-киборга можно будет использоваться для поиска взрывчатки и наркотиков. Точность устройства достигает 100%.

Специалисты разработали прибор, в котором крыса, находясь в состоянии наркоза, выполняет роль сенсора, а искусственный интеллект анализирует активность ее мозга, уточнил сотрудник ЮФУ Петр Косенко. По его словам, это позволяет определять вещества, на которые реагирует обоняние животного.

В обонятельную луковицу крысы имплантируются микроэлектроды. Далее животное вводится в состояние наркоза и помещается в бокс, в котором установлен усилитель биологических сигналов. Компьютерная программа регистрирует активность части мозга, отвечающей за обоняние, а искусственные нейронные сети определяют вещество, которое предъявляется крысе, — уточнил ученый.

В настоящее время возможности приборов чувствовать запахи ограничены, поскольку ученые не могут определить все составляющие пахнущих веществ и принцип их воздействия на обонятельные луковицы. Именно поэтому специалисты ЮФУ решили совместить обоняние крысы с искусственным интеллектом. Косенко также добавил, что во время наркоза мозг этих животных работает намного эффективнее, чем в состояниях сна или бодрствования. В будущем ученые планируют создать системы, которые смогут работать на постоянной основе в режиме реального времени.

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