В России создадут самолет вертикального взлета «Эколибри»: в России начали разработку первого самолета вертикального взлета

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Макет опционально-пилотируемого воздушного судна самолетного вида с вертикальным взлетом

В России началась разработка первого самолета вертикального взлета и посадки, сообщили РИА Новости в компании «Эколибри». На предприятии уточнили, что в настоящее время уже ведутся испытания отдельных систем.

Специалистами компании разрабатывается первый в России самолет вертикального взлета и посадки. <...> Новый самолет будет представлять собой летательный аппарат, оснащенный гибридной силовой установкой. Вертикальные взлет и посадка будут обеспечиваться электрическими двигателями собственной разработки, — рассказали в компании.

В «Эколибри» уточнили, что сейчас завершен первый этап проектирования воздушного судна. В пресс-службе отметили, что у самолета не будет автомата перекоса, редуктора и других сложных механизмов, что позволит сократить расходы на него. Предполагается, что судно оснастят современную российскую авионику и будет сделан в основном на производимых в России компонентах.

Экс-глава «Ил», председатель научно-технического совета «Эколибри Алексей Рогозин отметил, что самолет будет иметь дальность до 1200 км, скорость полета — около 270 км/ч.

В «Эколибри» ожидают, что такие судна встроятся в нишу вертолетов. Кроме того, ожидается, что судная задействуют в пассажирских перевозках, в том числе в российских регионов.

В 2018 году вице-премьер Юрий Борисов на открытии военно-технического форума «Армия-2018» сообщил, что Минобороны России начало разработку нового самолета с вертикальным взлетом и посадкой. Работы над ним планировалось завершить через 7−10 лет, уточнил он тогда.

Ранее стало известно, что специалисты из НИТУ МИСиС разработали технологию создания композиционного материала на основе полимерной матрицы и углеродных волокон. По словам ученых, сырье будет легким и прочным, им можно заменить иностранные аналоги в авиастроении.