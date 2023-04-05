В России призвали арестовать главу МИД Германии Политолог Марков призвал арестовать Бербок за соучастие в преступлениях киевского режима

Фото: IMAGO/M. Popow/Global Look Press

Анналена Бербок

Главу МИД Германии Анналену Бербок следует арестовать, заявил в беседе с «360» политолог Сергей Марков. Он призвал предать ее международному трибуналу за соучастие в военных преступлениях киевского режима. По его словам, ее также должны судить за причастность к преступлениям против человечности.

Политолог добавил, что слова Бербок о вине России во вступлении Финляндии в НАТО из-за нарушения норм международного права являются ложью. Он подчеркнул, что именно США несут ответственность за госпереворот на Украине и смерти тысяч людей.

Что касается ее слов о нарушении России международного права, — Бербок лжет. Именно США растоптали все законы международного права, совершили госпереворот на Украине, установили власть террористическо-репрессивной хунты, убили тысячи людей, — сказал Марков.

Ранее Бербок заявила, что Финляндия присоединилась к НАТО, поскольку Россия нарушила «все правила международного и европейского порядка», сообщают РИА Новости.

Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО, сообщил польский премьер Матеуш Моравецкий. Он добавил, что сильные партнеры обеспечивают безопасность Польши и всего мира в целом. При этом официального заявления со стороны Альянса пока не поступало.