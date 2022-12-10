В России спрогнозировали неизменность ключевой ставки до 2023 года РБК: ключевая ставка в России не изменится до конца года

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Центральный банк Российской Федерации

До конца 2022 года в России вряд ли изменится ключевая ставка, рассказали РБК эксперты. По их мнению, на заседании Банка России 16 декабря ставка останется на значении 7,5%. Так, директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг подчеркнул, что ЦБ даст рынку более жесткий сигнал перед повышением ставки на фоне роста прогнозируемого дефицита бюджета.

Для повышения ставки нужно иметь какие-то документы — например, обновленную бюджетную роспись, которой в публичном поле нет, объяснил он.

Повышение ключевой ставки не позволит улучшить среду для структурной трансформации экономики и отрегулировать трансмиссионный механизм — он и без того с избытком отражает проблемы избыточного дефицита бюджета и рост заимствований с сопутствующим ростом долгосрочных процентных ставок, — сообщил в свою очередь директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгений Кошелев.

8 декабря министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что дефицит госбюджета России в 2022 году составил около 2% ВВП. По его словам, в 2023 году уровень дефицита бюджета будет таким же. В сентябре Силуанов сообщал, что дефицит бюджета в этом году превысит 0,9% валового внутреннего продукта.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов. Согласно документу, за этот период дефицит бюджета должен снизиться с 2% до 0,7% ВВП.