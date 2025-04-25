В России предложили посвятить фронтовым котам отдельный день Депутат Мухометьярова предложила учредить в России День фронтового кота

Фото: Евгений Биятов /РИА Новости

Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции

Депутат Законодательного собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова выступила с инициативой учреждения в России Дня фронтового кота. Как она отметила в беседе с 360.ru, коты и кошки живут почти в каждом блиндаже, помогая ловить грызунов и положительно влияя на состояние бойцов.

Надо понимать, что ребята каждый день, уходя на боевые задачи, просто-напросто уничтожают противника. И, возвращаясь в блиндажи, демонстрируют, что они не монстры, а наоборот. <…> Это абсолютно добрые люди, радеющие за мирное небо, — подчеркнула депутат.

Мухометьярова предложила распространить опыт Санкт-Петербурга, где отмечают День кошек, которые спасли блокадный Ленинград от нашествия крыс.

До этого сообщалось, что российские военные спасли обгоревшего кота из-под пуль в зоне спецоперации. Бойцы везли перепуганное животное на мотоцикле стоя 40 минут, чтобы коту не было больно от постоянной тряски. Вначале военнослужащие пытались выходить кота самостоятельно, но животному все же потребовалась помощь профессионала.