В России появились пакеты для собачьих фекалий с изображением Зеленского

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При входе на природную территорию в одном из российских городов появились пакеты для собачьих фекалий с изображением лица президента Украины Владимира Зеленского, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Новость вызвала бурное обсуждение в интернете, а некоторые комментаторы призвали выпустить аналогичные пакеты с лицами президента США Джо Байдена, канцлера Германии Олафа Шольца и бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, а также членов европарламента.

Фото: t.me/Cbpub

Необходимо выпустить пакеты с лицом Байдена, Шольца, Бориса нечесаного и членов европарламента, — написал один из пользователей.

Некоторые комментаторы посчитали, что производители пакетов для собачьих экскрементов с портретом Зеленского хотели таким образом стимулировать собачников убирать за своими питомцами.

В Эстонии ранее появилась слепленная из песка скульптура Владимира Зеленского. Фотографию с песчаным монументом выложила в соцсетях премьер-министр Эстонии Кайя Каллас. Она добавила, что скульптура Зеленского будет стоять до тех пор, пока Украина не победит в конфликте с Россией.