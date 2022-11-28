В России попросили разрешить производство «незамерзайки» на основе метанола «Известия»: НАС попросил Мишустина снять запрет на производство «незамерзайки» на метаноле

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Президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шарапин обратился к премьер-министру правительства России Михаилу Мишустину с просьбой отменить запрет на производство в стране незамерзающей жидкости на основе метилового спирта. Письмо соответствующего содержания оказалось в распоряжении газеты «Известия». В обращении, в частности, говорится, что снятие запрета на выпуск подобной продукции поддержит российских производителей метанола и повысит доходы федерального бюджета за счет вывода из тени этого сегмента экономики.

Экспортные каналы сбыта российского метанола в настоящее время фактически заблокированы ввиду ограниченности российских мощностей по перевалке. Производители метанола вынуждены продавать продукцию в страны Азии по минимальным ценам, чтобы не допустить остановки производства, — сказано в послании.

Шарапин отмечает, что запрет на производство подобных жидкостей был введен в связи с тем, что их употребляли отдельные категории россиян. При этом, по словам главы НАС, запрет регулярно нарушается, о чем свидетельствуют контрольные закупки Роспотребнадзора. В этой связи автор послания премьер-министру предлагает ввести системы маркировки для партий очистителей, чтобы установить жесткий контроль за производимой продукцией.

Глава НАС подчеркнул, что использование омывающей жидкости по ее прямому назначению не принесет вреда.

Ранее первый зампредседателя комитета Совета Федерации по бюджету и финрынкам Сергей Рябухин заявил, что в России нужно на законодательном уровне запретить поставщикам отгружать медицинский спирт покупателю, если у него нет лицензии на право использования этого товара. По его словам, за нарушение такого правила с продавца будут взимать акциз, который составит до 70% стоимости продукции.