В Совфеде призвали ужесточить контроль за продажей медицинского спирта Сенатор Рябухин призвал ужесточить контроль за продажей медицинского спирта

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В России нужно на законодательном уровне запретить поставщикам отгружать медицинский спирт покупателю, если у него нет лицензии на право использования этого товара, считает первый зампредседателя комитета Совета Федерации по бюджету и финрынкам Сергей Рябухин. По его словам, за нарушение такого правила с продавца будут взимать акциз, который составит до 70% стоимости продукции, пишет «Парламентская газета».

Мы предлагаем усовершенствовать процедуру отгрузки медицинского спирта. Отгружать только тем потребителям, которые имеют лицензию. При этом на оптовика будут начисляться акцизы. Но если он отгружает спирт только тем организациям, которые имеют лицензию и, следовательно, спирт не уходит налево, то тогда при проверке ФНС с него снимется необходимость уплачивать этот акциз, — уточнил Рябухин.

Сенатор добавил: сейчас медицинский спирт освобожден от подобных акцизов, поэтому такой лазейкой в законодательстве активно пользуются нечистые на руку продавцы. По мнению политика, благодаря подобным незаконным уловкам криминал получает до 70% выгоды от торговли медицинским спиртом. Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов в свою очередь добавил, что проблема с контрафактным алкоголем в России актуальна и по сей день.

Эта тема для России была актуальна и 20 лет, и 50 лет назад. Очень много было в прошлые годы подделок и нелегальных продаж, мы знаем все истории со смертельным исходом. Одно время медицинский спирт исчезал, его и подкрашивали, и различные меры принимали. Поэтому правильное и эффективное регулирование в этой отрасли чрезвычайно важно и нужно, — подчеркнул Фаррахов.

Ранее председатель межфракционной рабочей группы по защите здоровья граждан от алкогольной, наркотической и табачной угроз Шолбан Кара-оол заявил: чтобы снизить количество случаев отравления метанолом в России, это опасное для здоровья вещество стоит начать окрашивать в красный цвет. По его мнению, потребитель сразу заметит специфический запах или цвет, если купит недоброкачественный алкоголь с содержанием метанола.