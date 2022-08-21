В России отвергли предположения о возможной встрече Путина и Зеленского Постпред РФ при ООН в Женеве: практической платформы для встречи Путина и Зеленского нет

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Владимир Путин

Постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил газете Financial Times, что никакой «практической платформы» для проведения встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского нет. Дипломат отметил действия турецкого президента Реджепа Эрдогана для содействия диалогу. Он добавил, что западные поставки оружия Киеву лишь затягивают конфликт на Украине.

Нет никакой практической платформы для проведения этой встречи. Чем дольше конфликт продолжается, тем труднее будет добиться дипломатического решения, — рассказал Гатилов.

По его словам, Киев своими действиями показывает, что готов «сражаться до последнего украинца».

Вашингтон ранее призвал украинского лидера Владимир Зеленский принять участие в предстоящем саммите G20 в Индонезии, если его посетит президент РФ Владимир Путин. Агентство Bloomberg сообщило, что президент США Джо Байден не поддерживает присутствие на форуме Путина. Журналисты агентства отметили, что Зеленский также может принять участие в мероприятии дистанционно. Президент Индонезии Джоко Видодо ранее сообщил, что Путин намерен посетить саммит G20 на Бали. Он также заявил о желании приехать на встречу «Большой двадцатки» председателя КНР Си Цзиньпина.