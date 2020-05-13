В России от коронавируса вылечились ещё более 4490 человек

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки в России было выявлено 10 028 новых заболевших коронавирусной инфекцией в 83 регионах страны. 4461 случай выявлен у контактных лиц без клинических проявлений.

Кроме того, за сутки было зафиксировано 96 смертей. В настоящее время в России зарегистрировано 242 271 заболевших в 85 регионах. Выздоровели 48 003 человека. Как ранее писал NEWS.ru, коронавирус подтверждён...