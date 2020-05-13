В России от коронавируса вылечились ещё более 4490 человек

За прошедшие сутки из российских больниц выписан по выздоровлении от коронавируса 4491 человек. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 48 003 человек.
Число выздоровевших от COVID-19 достигло 48 003 человек (+4491 за последние сутки), — сообщили в оперативном штабе.
По данным на 13 мая, коронавирус подтверждён у 242 271 россиян в 85 регионах (+10 028 за сутки).
Как писал NEWS.ru, за последние 24 часа на территории России скончались 96 человек с диагностированным заражением коронавирусной инфекцией нового типа. Теперь общее количество летальных исходов за время пандемии достигло отметки в 2212.
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