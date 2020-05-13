Россия

В России от коронавируса вылечились ещё более 4490 человек

10:42, 13 мая 2020 10
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки из российских больниц выписан по выздоровлении от коронавируса 4491 человек. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 48 003 человек.

Число выздоровевших от COVID-19 достигло 48 003 человек (+4491 за последние сутки), — сообщили в оперативном штабе.

По данным на 13 мая, коронавирус подтверждён у 242 271 россиян в 85 регионах (+10 028 за сутки).

Как писал NEWS.ru, за последние 24 часа на территории России скончались 96 человек с диагностированным заражением коронавирусной инфекцией нового типа. Теперь общее количество летальных исходов за время пандемии достигло отметки в 2212.

Добавьте наши новости в избранные источники

News.ru в соцсетях