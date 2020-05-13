В России за последние сутки скончались 96 человек с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/1304b270-94ef-11ea-a284-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние 24 часа на территории России скончались 96 человек с диагностированным заражением коронавирусной инфекцией нового типа. Теперь общее количество летальных исходов за время пандемии достигло отметки в 2212. Об этом стало известно 13 мая из сообщения федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением COVID-19.

Исходя из имеющейся информации, за прошедшие сутки в стране было выявлено 10 028 новых случаев заражения коронавирусом. Заболевшие проживают в 83 регионах России. Из всех новых эпизодов заражения 4461 случай выявлен у контактных лиц без клинических проявлений.

NEWS.ru

В общей сложности в РФ на сегодняшний день зарегистрировано 242 271 заболевших в 85 регионах. Выздоровели 48 003 человека.

Как ранее передавал NEWS.ru, за прошедшие сутки из российских больниц выписаны по выздоровлении от коронавируса 4491 человек.