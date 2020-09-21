В России от коронавируса исцелились ещё около шести тысяч человек

https://static.news.ru/photo/87fe17e0-fca7-11ea-93c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

За сутки в России выписано 5976 человек, проходивших курс лечения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю за распространением заболевания.

В целом за время ведения официального учёта от COVID-19 исцелились 917 949 граждан.

Вместе с тем за сутки скончались 160 пациентов, у которых ранее был выявлен коронавирус. В общей сложности количество летальных исходов составляет 19 649.

Также выявлено 6215 новых случаев заражений. За время пандемии, согласно данным оперштаба, не смогли избежать инфицирования 1 115 810 россиян. По состоянию на 22 сентября заболевшими числятся 178 212 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что Москва побила трёхмесячный рекорд по количеству новых случаев COVID-19.