В России начали производить снайперскую винтовку под патрон НАТО РИА Новости: в России начали производить снайперскую винтовку «Счетчик» под патроны НАТО

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Новую снайперскую винтовку «Счетчик» начали производить в России для Вооруженных сил страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник. По имеющимся данным, новое оружие рассчитано под патрон НАТО 7,62 на 51 миллиметр. В ноябре прошлого года поступала информация о планах опробовать винтовку как на военных полигонах, так и в реальных условиях спецоперации.

Началось производство первой партии из нескольких десятков новых самозарядных снайперских винтовок калибра 7,62 на 51 миллиметр для дальнейшей поставки в ВС РФ. В обозримом будущем они будут переданы различным подразделениям наших Вооруженных сил и Росгвардии. Новая винтовка получила название «Счетчик», — рассказал собеседник агентства.

В ноябре 2022 года сообщалось, что новая высокоточная самозарядная винтовка калибра НАТО 308 win (7,62×51) поступила в распоряжение российских снайперов. Им предстоит опробовать ее, в том числе в рамках спецоперации на Украине. По словам осведомленных источников, результаты испытаний винтовки в боевых условиях повлияют на решение о начале ее серийного производства. Установочная партия в этом случае может составить 100 единиц.

О создании новой «самозарядки» в калибре НАТО прежде рассказывал основатель производителя высокоточного снайперского оружия Lobaev Arms Владислав Лобаев.