РИА Новости: российские снайперы испытают новую винтовку на Украине РИА Новости: российские снайперы на Украине получили новую винтовку натовского калибра

Фото: Sgt Marc-Andre Gaudreault/dpa/Global Look Press

Новая высокоточная самозарядная винтовка калибра НАТО 308 win (7,62×51) поступила в распоряжение российских снайперов. Им предстоит опробовать ее, в том числе в рамках спецоперации на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

В одно из российских снайперских подразделений передана на апробацию новая самозарядная снайперская винтовка НАТО 308 win (7,62×51). Снайперы «обстреляют» ее как на полигонах, так и опробуют в реальных боевых условиях, — пояснил собеседник агентства.

По его словам, результаты испытаний винтовки в боевых условиях повлияют на решение о начале ее серийного производства. Установочная партия в этом случае может составить 100 единиц.

О создании новой «самозарядки» в калибре НАТО прежде рассказывал основатель производителя высокоточного снайперского оружия Lobaev Arms Владислав Лобаев.

Ранее военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что винтовки «Сумрак» являются сверхточным оружием с высоким КПД и отличной эффективностью. Специалист отметил, что эти винтовки предназначены для снайперов высокого уровня, там, где нужно «работать точно». По его словам, во время спецоперации на Украине Россия применяет несколько различных моделей подобного оружия.