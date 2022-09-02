В России могут запретить поставки сырья для сладкого из ЕС «Коммерсант»: российские власти могут запретить поставки сырья для сладкого из ЕС

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Минсельхоз РФ изучает возможность введения в стране эмбарго на поставки из Евросоюза растительных жиров и кондитерских смесей. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на участников совещания на данную тему. По данным издания, запрет могут наложить на маргарин, спреды, жиры специального назначения, а также заменители молочного жира и эквиваленты масла какао.

В этой связи кондитерам было предложено дать технические задания российским производствам для аналогичной продукции. При этом решение по вопросу пока не принято, но начата работа по созданию дополнительных путей поставки российского сырья для снижения зависимости от иностранного.

Издание также уточнило, что за первые четыре месяца текущего года российские фабрики сократили выпуск кондитерской продукции на 50 тысяч изделий или на 3,4% год к году. При этом в других сферах производство продуктов росло. По информации источника издания, причиной снижения количества кондитерских изделий стало сокращение поставок на иностранные рынки.

Ранее доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова заявила, что к осени будут падать цены только на продукты позднего срока созревания. Многое другое может начать дорожать. Эксперт уточнила, что некоторая часть отечественных продуктов «завязана» на импортную составляющую — оборудование, упаковку, ингредиенты.

В свою очередь глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин заявил: внезапное подорожание куриного мяса в России является маловероятным. Он уточнил, что на стабилизацию цен в индустрии во многом влияют сильные позиции рубля, благоприятный прогноз по урожаю необходимых сельскохозяйственных культур и высокие темпы развития отечественного производства.