В России из-за пандемии рекордно подорожали частные дома

В России рекордно подорожали частные дома, следует из данных портала «Мир квартир». В среднем прирост в 2021 году составил 13%, превысив 5 млн рублей. Больше всего цены выросли на дома в Краснодарском крае, Амурской области, Тыве, Хакасии, Томской области и Республике Алтай. Отмечается, что за время пандемии жители страны оценили преимущества загородной недвижимости.

Россияне осознали, что свой дом — это и островок безопасности, и комфортное место уединения, и близость к природе, а зачастую и хорошая альтернатива зарубежной поездке, — отмечают специалисты портала.

Там добавили, что индивидуальные домовладения подорожали почти во всех регионах страны. Наибольший рост в цене показали дома в Краснодарском крае (+42,6%), Амурской области (+39,6%), Тыве (+39,5%), Хакасии (+35,5%), Томской области (+31,2%) и Республике Алтай (+30,6%).

В Москвы цена домов поднялась на 10,6% — в среднем до 21 млн рублей, в Московской области — на 8,2%, до 15,4 млн рублей. В Петербурге — на 11%, до 17,8 млн рублей, в Ленинградской области — на 15,8%, до 8,8 млн рублей.

Факторами столь рекордного роста стали пандемия, подстегнувшая интерес к жизни в доме, стремительный рост цен на квартиры, а также подорожание стройматериалов, считают специалисты.

Меньше всего стоимость индивидуальных домовладений выросла в Тверской (+2,1%), Саратовской (+3%), Псковской областях (+3,7%) и в Чувашии (+3,8%).

При этом в двух регионах — Ненецком автономном округе и в Кабардино-Балкарии, дома, наоборот, подешевели, указывается в сообщении.

Ранее сообщалось о подорожании на 31% арендного жилья в России за год. Как сообщил руководитель проектов развития вторичной недвижимости и долгосрочной аренды «Авито Недвижимость» Сергей Хахулин, в среднем по стране ставки выросли на 23 тысячи рублей в месяц. Аналитики прогнозируют дальнейший рост.