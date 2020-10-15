В России 125 школ ушли на карантин на фоне пандемии коронавируса

https://static.news.ru/photo/6d9cf776-0f86-11eb-a259-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории России за прошедшие сутки число ушедших на карантин школ увеличилось на десять — со 115 до 125. Об этом стало известно из материалов, предоставленных Министерством просвещения.

Отмечается, что на данный момент на карантин ушли 0,31% от общего числа российских школ. Также в этом отношении увеличилось число классов, изменивших формат обучения. Два дня назад на карантине было 0,86% классов, а сейчас — 0,91%.

Всего в 125 школах в 41 регионе сохраняются карантинные меры в связи с распространением COVID-19, — сообщается в Telegram-канале «Большая перемена», обнародовавшем инфографику от министерства.

Как писал NEWS.ru, количество закрытых на карантин школ меньше статистической погрешности. Об этом заявил первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко.

Он также уточнил, что количество находящихся на карантине школ «это мизер, это меньше, по сути, даже погрешности арифметической, потому что это 0,28%».