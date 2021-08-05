В Росприроднадзоре назвали меры по спасению лесов от пожаров

На сегодняшний день пожары полыхают очень сильно из-за того, что леса вырубались браконьерским способом, без соблюдения соответствующих правил охраны. Поэтому остаётся только охранять и жёстко карать нарушителей . Об этом Pravda.Ru сообщил руководитель общественного движения «Отрытый берег» и общественный инспектор Росприроднадзора по ЦФО Сергей Менжерицкий.

Лучший лес вывозится, а огромное количество отходов бросается на месте. Это всё понятно, что фактически это материал для будущих пожаров, — отмечает эксперт.

Кроме того, по причине ослабления охраны лесов возникает куда больше пожаров. Ответственность и безопасность природы находится в руках тех, кто арендует участки леса и просто «выжимает» из него всё возможное, заметил Менжерицкий.

Кроме того, специалист подчеркнул, что пьяный человек в лесу будет куда страшнее любого браконьера, так как он может просто бросить непотушенную сигарету или развести костёр. Этого уже будет достаточно, чтобы начался сильнейший пожар. Поэтому для защиты леса необходимо возродить государственную службу лесоохраны и ввести жёсткие меры для тех, кто уничтожает природу.

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