В Роспотребнадзоре объяснили, в каком случае не ужесточат меры по COVID-19

https://static.news.ru/photo/0d1f3f28-033b-11eb-a50d-fa163e074e61_660.jpg

Если жители России будут соблюдать рекомендации по профилактике распространения коронавируса, то ужесточать ограничительные меры не придётся. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

При соблюдении всех санитарных требований, рекомендованных на сегодня, есть большая вероятность, что ужесточение мер не понадобится, — сказала она в интервью ТАСС.

По словам Пшеничной, если соблюдать все меры профилактики по коронавирусу, то выход на плато должен произойти в течение октября, но более точных прогнозов дать пока невозможно.

Можем выйти на плато в течение ближайших 10 дней, а можем в начале ноября. Все зависит от мер контроля над инфекцией, от того, насколько население сознательно и скрупулёзно будет соблюдать необходимые меры профилактики, — пояснила эксперт.

Как подчеркнула Пшеничная, сегодня говорить о том, что COVID-19 стал менее опасным, нельзя и нужно понимать, что «инфекцию легче предупредить, чем лечить». Она порекомендовала уделять основное внимание соблюдению масочного режима, гигиене рук, соблюдать социальную дистанцию и стараться не переохлаждаться.

За прошедшие сутки в России коронавирусом заразился ещё 8481 житель страны. Клинических проявлений при этом не было у 25,6% новых пациентов. С начала пандемии в РФ зарегистрировано 1 176 286 случаев опасного заболевания. Жертвами COVID-19 стали 20 722 человека. 177 из них погибли за истекшие 24 часа.

Как писал NEWS.ru, в Чехии введут режим ЧС из-за новой волны COVID-19.