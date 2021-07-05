В РФ появился очиститель воздуха от коронавируса

В России создали наномембрану, которая способна убивать микроорганизмы и опасные для человека вирусы, в том числе COVID-19. Изобретение собираются использовать в фильтрах очистителей воздуха и в кондиционерах, сообщают «Известия».

Учёные из Центра фотоники и квантовых материалов Сколковского института науки и технологий рассказали , что мембрана накаляется до 300–400 градусов по Цельсию благодаря электрическому току. Воздух, проходящий через устройство, очищается и обеззараживается.

О наномембране рассказал один из её создателей — специалист в области синтеза, исследования механизмов роста и применения наноматериалов, профессор «Сколтеха» Альберт Насибулин.

Нагрев мембраны до 100–150 градусов мгновенно убьёт и вирусы, и микроорганизмы. В мире до сих пор не было материалов, которые одновременно фильтровали бы воздух и разогревались. Поэтому у нашего изобретения пока нет аналогов, — уточнил он.

Фильтр в виде мембраны помог бы остановить распространение вируса, отметил профессор Анатолий Альтштейн. По его словам, изобретение можно использовать в больничных палатах и операционных.

Ранее стало известно, что коронавирусная инфекция может не пойти по стопам гриппа и исчезнуть навсегда. Об этом заявил биоинформатик, член комиссии РАН по борьбе с лженаукой кандидат биологических наук Александр Панчин. Он отметил, что для исчезновения коронавируса необходимо создание коллективного иммунитета. Вирус эволюционирует медленнее, чем грипп, который приходит сезонно.