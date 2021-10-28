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В РФ хотят уголовно наказывать за уничтожение растений из Красной книги

02:56, 29 октября 2021
В РФ хотят уголовно наказывать за уничтожение растений из Красной книги Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
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Уголовную ответственность за уничтожение растений, внесённых в Красную книгу, планируют ввести в РФ. Соответствующий законопроект разрабатывают в Совете Федерации, сообщают «Известия».

Издание сообщает, что в настоящее время за подобные правонарушения виновному грозит лишь штраф в размере от 5 тысяч рублей для частных лиц до 1 млн рублей для организаций. При этом за убийство «краснокнижных» животных предусмотрено уголовное наказание.

В Совете Федерации уточнили, что новые поправки не должны затрагивать рядовых граждан, которые могут нанести вред редким растениям по незнанию.

В Министерстве природных ресурсов и экологии сообщили, что поддерживают законопроект и если он будет принят, его действие станет распространяться на растения из федеральной Красной книги.

Красной книгой называют государственный документ, представляющий перечень редких или находящихся под угрозой исчезновения диких животных, дикорастущих растений и грибов. Первое издание было выпущено в СССР в 1978 году. Последний раз книга растений обновлялась в 2008 году, тогда в неё включили 600 видов растений, находящихся на грани исчезновения.

Ранее сообщалось, что впервые за 20 лет переиздадут том «Животные» Красной книги России. Некоторые животные перестали находиться на грани вымирания, другие же к ней подошли.

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