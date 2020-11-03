В Общественной палате назвали главные критерии семейного счастья

https://static.news.ru/photo/132ab59a-1d22-11eb-ba6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Счастье и крепость семьи главным образом определяют любовь и отношение к детям, заявил в интервью NEWS.ru председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко на площадке форума «Сообщество».

Главные критерии благополучия и крепости семьи — отношение к детям. Это то, ради чего семья создаётся и сохраняется. И, конечно, любовь. К детям, между супругами. И материальные трудности здесь играют второстепенную роль. Потому что семья может им подвергаться, но любовь и уважение друг к другу позволят её сберечь. Это главные условия счастливой, благополучной и крепкой семьи. Дай Бог, чтобы у всех семей этого было в достатке, — пояснил Рыбальченко.

В России остаётся неутешительной статистика разводов. Так, в прошлом году было свыше 950 тысяч расторгнутых союзов при 620 тысячах свадеб. По словам Рыбальченко, это связано с тем, что многие семьи оказываются неготовыми к проблемам и новой жизни в браке. Об этом и другом в сфере демографии и семейной политики читайте в интервью Сергея Рыбальченко NEWS.ru, которое выйдет во вторник в 9:00.

Ранее психолог рассказала, что холостяки старше 40 лет женятся редко. В этом возрасте мужчины уже не готовы к серьёзным экспериментам и жизненным переменам, даже если находятся в отношениях, писал NEWS.ru.