В Новосибирской области введут обязательную вакцинацию для работников

Власти Новосибирской области приняли решение в вводе в регионе обязательной вакцинации для работников определённых профессий и систему QR-кодов, сообщается на сайте областного правительства. Отмечается, что решение принято из-за сохраняющейся напряжённой санитарно-эпидемиологической обстановки, а также из-за роста заболеваемости коронавирусом.

С введением новых правил посещение массовых мероприятий, театров, кинотеатров, фестивалей, физкультурных, спортивных и других мероприятий допускается при наличии QR-кодов либо бумажного сертификата о профилактической прививке от COVID-19, либо отрицательного ПЦР-теста.

Новые ограничения не распространяются на лиц младше 18 лет или имеющих медицинский отвод от вакцинации (при наличии медицинской справки), — сообщили власти.

Как отмечается, прогнозы по развитию ситуации неблагоприятны из-за тенденции к увеличению количества заболевших. Также подчёркивается недостаточный охват вакцинацией работников, связанных с непосредственной работой с людьми.

Ранее сообщалось, что обязательная вакцинация от коронавируса вводится в Подмосковье для работников торговли, общепита, транспорта, МФЦ, салонов красоты и фитнес-клубов. К 10 декабря должны быть полностью привиты не менее 80% сотрудников. По данным ведомства, руководителям предприятий, работа которых связана со сферой услуг и постоянным контактом с людьми, необходимо организовать вакцинацию первым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной до 10 ноября 2021 года, срок прививания вторым компонентом установлен до 10 декабря 2021 года. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач по Московской области Ольга Микаилова.