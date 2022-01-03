В Нижегородской области зафиксировали первый случай заражения «омикроном»

В Нижегородской области впервые выявили случай заражения штаммом коронавируса «омикрон». Он обнаружен у непривитой 28-летней женщины. Её состояние оценивается как средней степени тяжести. Пациентка находится на лечении в одном из ковидных госпиталей Нижнего Новгорода, сообщил в Instagram глава местного Минздрава Давид Мелик-Гусейнов.

В Нижегородской области зафиксирован первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией штаммом «омикрон», — написал он.

Глава ведомства отметил, что заболевание сопровождается вирусной пневмонией. Пациентка получает лечение согласно рекомендациям Минздрава.

Мелик-Гусейнов добавил, что «заражение, вероятно, произошло не на территории Нижегородской области».

30 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в РФ зарегистрировали 103 случая заболевания «омикрон»-штаммом. По её словам, речь идёт о людях, приехавших из других стран или близко контактировавших с ними.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в России было зафиксировано 15 903 новых случая заражения коронавирусом, 834 пациента скончались. Полностью выздоровел 27 071 человек.

В США был установлен абсолютный рекорд по числу заражений коронавирусом за сутки — более миллиона случаев (1 083 948). Предыдущий рекорд, зафиксированный 31 декабря, превышен почти в два раза — тогда выявили около 590 тысяч заражений. При этом доминирующим штаммом в стране назван «омикрон», вытеснивший «дельту».