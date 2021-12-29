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В Мурманске объявили в розыск соратницу Навального

15:45, 29 декабря 2021
В Мурманске объявили в розыск соратницу Навального Виолетта Грудина Фото: violetta.grudina/vk.com
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Мурманского экс-координатора штаба Навального (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Виолетту Грудину объявили в розыск, данные о ней размещены в базе данных регионального МВД. По какой конкретно статье соратница оппозиционера объявлена в розыск, не уточняется, однако указано, что розыск ведется «по статье УК».

Карточка с данными активистки размещена в базе данных ведомства.

В ноябре Грудиной предъявлено обвинение в нарушении санитарно-эпидемиологических норм (статья 236 УК РФ). Как сообщили в Роспотребнадзоре, представительница оппозиции нарушила режим самоизоляции после своего заражения коронавирусом. С этого момента Грудина находится под подпиской о невыезде.

Ранее стало известно, что депутата Томской городской думы Ксению Фадееву задержали сотрудники правоохранительных органов, у неё в квартире и на даче проведены обыски. Отмечается, что раньше Фадеева была руководителем регионального штаба оппозиционера Алексея Навального.

Депутата этапируют в Москву для проведения следственных мероприятий. Её задержали на даче, где депутат и жила. Следователи центрального аппарата СК России уже начали работу по делу Фадеевой.

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