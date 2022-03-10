В Мособлдуме рассказали о готовности Подмосковья к сезону паводков

Подмосковье готово к сезону паводков, а в рамках продолжающейся подготовки сейчас снижают уровень водохранилищ и создают резервы для ликвидации аварийных ситуаций, сообщил депутат Мособлдумы Сергей Маликов изданию РИАМО. Самым важным он считает защитить от воды школы, больницы и детские сады.

Благодаря усиленному взаимодействию муниципалитетов, региональных и федеральных служб Подмосковье готово к сезону паводков. <...> Главное — не допустить подтопления объектов социальной инфраструктуры: школ, больниц, детских садов. Муниципалитеты с высоким риском подтопления уже активно ведут работы: созданы противопаводковые комиссии, ведутся обследования водных объектов и устраняются факторы, которые могут спровоцировать резкое повышение уровня воды, — сказал Маликов.

Он добавил, что с жителями этот вопрос активно обсуждается в социальных сетях. Депутат обратился к опыту Красногорска, где есть оперативная группа и чат, позволяющие экстренно реагировать на обращения. Маликов отметил, что в 2021 году серьёзно помог контроль потенциальных опасных территорий Подмосковья через космический мониторинг.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил о риске весенних подтоплений в Подмосковье. С ними рискуют столкнуться расположенные в поймах рек жилые участки, предупредил он.