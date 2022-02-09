Синоптик предупредил о риске весенних подтоплений в Подмосковье

В Подмосковье возможны паводки, если весна будет тёплой, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с «Радио 1». С подтоплениями рискуют столкнуться расположенные в поймах рек жилые участки, предупредил он.

Я уверен, что снег будет уплотняться и высота снежного покрова пойдёт вниз, но при этом объём накопленной воды в этих сугробах будет возрастать. Поэтому синоптикам и гидрологам надо очень внимательно следить за ситуацией — если весна будет с хорошим всплеском тепла, то может повториться то, что мы наблюдали последние дни на Кубани. Хотя многие реки Подмосковья не зарегулированы, но подтопления вполне могут быть, особенно на тех дачных участках, которые не самым удачным образом расположены в поймах рек, — сказал Шувалов.

Он добавил, что температурные колебания в Московском регионе продолжатся до 20-х чисел текущего месяца. Этот февраль может войти в пятёрку самых тёплых в 21 веке, но вряд ли обновит рекорд 1990 года, когда среднемесячная температура была выше нуля, заявил Шувалов.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщила, что 14 февраля, в День святого Валентина, температура воздуха в Москве и области будет существенно выше климатической нормы. Днём градусник покажет до плюс одного, а ночью температура опустится только до минус шести.