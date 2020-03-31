https://static.news.ru/photo/f8f1b270-7342-11ea-9907-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико полагает, что Россия уже подходит к пику заболеваемости коронавирусом, однако количество больных может ещё увеличиваться.

Мы подходим к какому-то такому значению критическому, хотя ещё какое-то время количество больных может увеличиваться, — цитирует радио Sputnik Брико.

Эпидемиолог считает, что число заболевших коронавирусом начнёт снижаться в ближайшее время благодаря принимаемым мерам. Кроме того, по его словам, коронавирус относится к числу ОРВИ, активность которых резко падает в апреле-мае.

Как писал NEWS.ru, ранее главный врач медцентра в Коммунарке Денис Проценко спрогнозировал сроки достижения пика по коронавирусу в России. По его словам, он может наступить в начале апреля. По его словам, скорость распространения болезни можно замедлить благодаря принятым карантинным мерам. Чем больше их будет, тем борьба с пандемией будет эффективнее, пояснил медик.

По данным на 31 марта, в России выявлено 2337 заболевших коронавирусом, более 100 человек выписаны из больниц, 17 человек умерли.