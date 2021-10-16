16+

Рубрики

Медиа

Архив

Россия

Минздрав опроверг увольнение главы больницы, где умер беспомощный пациент

08:27, 18 октября 2021
Минздрав опроверг увольнение главы больницы, где умер беспомощный пациент Фото: pixabay.com
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Главврач больницы в Первоуральске Свердловской области, где без оказания медицинской помощи умер пациент, ушёл на больничный. Исполняющим обязанности главврача вместо Виктора Долгушина на период его нетрудоспособности назначен врач-хирург Борис Мейлах. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава Свердловской области.

Проверку по факту инцидента начали федеральный Росздравнадзор, комиссия регионального Минздрава и следственное управление СК России по Свердловской области.

Ранее местные СМИ сообщили о том, что главврач больницы уволен, коллектив больницы подготовил письмо, в котором медики заявили, что в региональном Минздраве нашли повод для смещения Виктора Долгушина с его должности.

Поводом для проверки больницы стало опубликованное в Интернете видео, на котором мужчина пытался докричаться до врачей, которых не оказалось рядом в момент смерти пациента. По словам племянницы погибшего, её дядя начал задыхаться, но никто из врачей и медсестёр не поспешил ему на помощь, поскольку в отделении в этот момент никого не оказалось.

Как объяснили сотрудники больницы, когда другой пациент отправился звать на помощь, его услышала санитарка, разносившая ужин, однако по инструкции ей запрещено одной подходить к агрессивным пациентам. Санитарка позвала медсестру, а та сообщила о происшествии врачу.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео