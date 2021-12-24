В Минпросвещения рассказали, как будут учиться школьники после Нового года

В России школьники после новогодних праздников будут учиться в очном формате. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, сообщает РИА Новости.

По его словам, в школьные классы ученики отправятся сразу после новогодних каникул.

Следующий год и уже после зимних каникул — очный формат. Дистанционный формат только в исключительных случаях, если это будет связано с эпидемиологической ситуацией. Но пока мы не видим смысла использовать этот формат или продлять каникулы, — сказал Кравцов.

Он также отметил, что будет следить за ситуацией с коронавирусом в праздники.

Ранее врач-вирусолог Евгений Тимаков рассказал, что не заразиться коронавирусом в школе ребёнку поможет соблюдение нескольких простых правил. Основное — не обниматься и не целоваться с одноклассниками. Также медик советует отказаться от обмена личными средствами для ухода, например расчёсками и помадой.