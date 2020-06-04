В Минприроды назвали регионы с самыми загрязнёнными пластиком водоёмами

https://static.news.ru/photo/490b2a54-a636-11ea-bfee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водные объекты в Мурманской и Калининградской областях стали лидерами в антирейтинге Министерства природных ресурсов и экологии как самые загрязнённые пластиком в России. Там проблема стоит наиболее остро, считают в ведомстве.

Вместе с тем загрязнение морской среды и внутренних водоёмов связано с трансграничными переносами мусора. Оно имеет глобальный характер, поэтому требует решения на международном уровне, пояснили в Минприроды.

В частности, предложено <...> принять меры по предотвращению и сведению к минимуму образования пластиковых отходов, а также оказывать содействие их экологически обоснованному регулированию и обеспечивать эффективный контроль за трансграничной перевозкой, — сказано в сообщении министерства.

Уточняется, что соответствующие поправки к Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением вступают в силу с 1 января 2021 года.

Ситуация с пластиком на данный момент представлена множеством форм, в том числе засорением при непосредственном выбросе отходов в реки, озёра, моря, океаны, отметили в Минприроды. Загрязнение пластиковыми отходами может достигать до 70% от количества всех отходов, которые попадают в водную среду.

Ранее, как писал NEWS.ru, группа учёных из США и Австралии определила регион с самым чистым воздухом на планете. Ею оказалась территория Южного океана, который окружает Антарктиду.