В Минцифры захотели смягчить требования по внесению в реестр российского ПО «Коммерсант»: Минцифры предложило смягчить требования по внесению в реестр российского ПО

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Изменить требования к разработчикам программного обеспечения (ПО), чьи продукты можно включить в реестр отечественного софта, предложили в Минцифры России. Соответствующую инициативу глава министерства Максут Шадаев направил вице-премьеру Дмитрию Григоренко. Об этом стало известно газете «Коммерсант».

По информации издания, в ведомстве считают, что приоритетным критерием для занесения продукции в реестр отечественного ПО должен стать не доля участия представителей РФ в разработке программного обеспечения, а контроль его деятельности российскими лицами. По этой причине действующие правила не позволяют достаточному количеству российских компаний внести свою продукцию в реестр.

«Коммерсант» также уточнил, что Григоренко направил поступившие к нему предложения на согласование в Минфин и Минэкономразвития. В ведомствах должны вынести свои заключения до 20 мая. При этом директор департамента развития цифровой экономики МЭР Анатолий Дюбанов сообщил, что в министерстве поддерживают такую инициативу.

Ранее владелец нескольких IT-компаний заявил, что создание отечественного софта на замену ушедшим программам — зачастую просто перенос зарубежных сервисов на российские платформы. При этом уже более 70 компаний, обеспечивающих инфраструктуру IT, ушли из страны целиком или частично, отметил он. Исчезнувшие платформы управляли базой данных, защищали информационную среду и выполняли другие функции.