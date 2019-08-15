https://static.news.ru/photo/24976dde-bf70-11e9-a2a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Российское внешнеполитическое ведомство прокомментировало статью издания De Telegraaf о том, что разведка РФ якобы запугивала семьи голландских пилотов истребителей F-16, которые в 2017 году находились в странах Балтии.

В министерстве сделали акцент на том, что в качестве доказательств издание приводит показания неких анонимных свидетелей, слышавших в телефонной трубке голоса «с сильным русским акцентом», и не подлежащие рассекречиванию разведывательные данные. Проверить такую информацию на подлинность заведомо невозможно. Однако это не послужило препятствием для публикации русофобского материала.

Расцениваем публикацию «Де Телеграаф» как намеренный вброс неподтвержденной информации с целью дискредитации России, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее News.ru писал, что официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на публикации британских СМИ, обвинявших посла РФ Александра Яковенко в шпионаже. Недостоверную информацию она назвала «тупой местью» Лондона.