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24 июля 2025 в 15:27

В МИД раскрыли рецепт сохранения государственности Украины

Захарова назвала утопией ставку Киева на помощь Запада

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ

Сохранение государственности Украины зависит от оценки и учета первопричин случившегося конфликта, а не от результатов прошедших 23 июля в Стамбуле переговоров, сказала представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru. По ее словам, для сохранения государственности Киеву нужно выстраивать страну в интересах всех тех, кто живет в ней, дав возможность жителям свободно говорить на родном языке и высказывать точки зрения вне зависимости от политических подходов.

Три раунда переговоров, несмотря на все крики, вопли и хрюканье со стороны Банковой, были ознаменованы конкретными делами. Но масштабные вопросы государственности должны решаться с учетом первопричин того, что случилось с Украиной, и с пониманием, что Киеву нужно провести глобальную оценку тех событий и их последствий, которые привели к нынешней ситуации. Ощущение, что заграница им поможет, что главное — чтобы им дали больше денег и вооружения, и тогда они воссияют, — это все утопия, — сказала Захарова.

Ранее Мария Захарова заявила, что мракобесие руководства Украины превосходит любые антиутопии. Представитель МИД России сказала это, комментируя предписание украинской Госслужбы по этнополитике и свободе совести устранить «нарушения законодательства о свободе совести и религиозных организаций». По ее мнению, президенту Украины Владимиру Зеленскому все равно «не удастся сломить каноническое православие».

МИД РФ
Мария Захарова
Украина
дискриминация
русский язык
мирные переговоры
Стамбул
Павел Воробьев
П. Воробьев
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