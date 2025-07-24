Сохранение государственности Украины зависит от оценки и учета первопричин случившегося конфликта, а не от результатов прошедших 23 июля в Стамбуле переговоров, сказала представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru. По ее словам, для сохранения государственности Киеву нужно выстраивать страну в интересах всех тех, кто живет в ней, дав возможность жителям свободно говорить на родном языке и высказывать точки зрения вне зависимости от политических подходов.

Три раунда переговоров, несмотря на все крики, вопли и хрюканье со стороны Банковой, были ознаменованы конкретными делами. Но масштабные вопросы государственности должны решаться с учетом первопричин того, что случилось с Украиной, и с пониманием, что Киеву нужно провести глобальную оценку тех событий и их последствий, которые привели к нынешней ситуации. Ощущение, что заграница им поможет, что главное — чтобы им дали больше денег и вооружения, и тогда они воссияют, — это все утопия, — сказала Захарова.

Ранее Мария Захарова заявила, что мракобесие руководства Украины превосходит любые антиутопии. Представитель МИД России сказала это, комментируя предписание украинской Госслужбы по этнополитике и свободе совести устранить «нарушения законодательства о свободе совести и религиозных организаций». По ее мнению, президенту Украины Владимиру Зеленскому все равно «не удастся сломить каноническое православие».