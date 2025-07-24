Мракобесие руководства Украины превосходит любые антиутопии, заявила представитель МИД России Мария Захарова, комментируя предписание украинской Госслужбы по этнополитике и свободе совести устранить «нарушения законодательства о свободе совести и религиозных организаций». По ее мнению, Зеленскому все равно не удастся сломить каноническое православие, передает ТАСС.

У вас еще не свобода совести? Будьте добры, освободите. Ведь это превосходит по степени мракобесия любые утопии и антиутопии. Это невероятно, но это реальность сегодняшней Украины, — поделилась Захарова.

Дипломат считает, что Зеленскому не удастся расправиться с канонической православной церковью, что имеет тысячелетнюю историю. Она подчеркнула, что можно захватить храмы, но нельзя завладеть душами верующих. При этом сами предписания госслужбы она назвала «настоящим нацизмом с фашизмом».

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства митрополита Онуфрия. Он с 2022 года стал гражданином России, а также поддерживал связь с Русской православной церковью. Как сообщили в Службе безопасности Украины, он «противодействовал получению канонической независимости украинской церкви».