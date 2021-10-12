В МИД отвергли обвинения, что Россия использует газ как оружие

Замглавы МИД России Сергей Рябков отверг «бесстыдные» обвинения со стороны США, что Россия использует поставки газа как оружие. Об этом он завил в эфире программы Hard Talk на телеканале BBC. По его словам, Москва никогда не оказывала давление путём поставок своих энергоресурсов.

Это бесстыдно, что они продолжают повторять как заигранную пластинку подобные обвинения. Мы никогда не оказывали давление путем поставок наших энергоресурсов <…>. Мы никоим образом не заинтересованы использовать их как политическое давление,— отметил Рябков.

Он также сообщили, что Россия готова работать с Евросоюзом, чтобы избежать скачков цен на энергоносители. Кроме того, по его мнению, обвинения в завышении цен на газ — это часть информационной войны, развязанной Западом.

Недавно цены на газ в Европе побили все антирекорды и достигли значения почти в $2000 за тысячу кубометров.

Ранее в кабмине Британии заявили, что Россия специально ограничивает поставки газа в Европу, чтобы заставить ЕС одобрить строительство «Северного потока — 2». В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что такие заявления являются абсолютным популизмом. Он пояснил, что Россия продаёт Европе столько газа, сколько та покупает. В случае если Европа, включая Великобританию, будет контрактовать больше, то и поставки увеличатся.