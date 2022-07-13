МЧС России опровергло затопление города Верхоянска в Якутии

Фото: 14.mchs.gov.ru

Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) в комментарии для NEWS.ru опровергла затопление города Верхоянска из-за прорыва дамбы. В ведомстве подчеркнули, что в населенном пункте «ничего не смыло» и он «не ушел под воду». В региональном управлении МЧС предположили, что СМИ некорректно выразились.

В смысле восстановить? Там ничего не смыло, вы что, молодой человек? Вода зашла... У нас неделю уже топит населенные пункты. Посмотрите у нас на сайте фото- и видеоматериалы, и вы поймете, о чем речь. Наверное, [СМИ] некорректно выразились. [У нас] подтопление населенных пунктов. Верхоянск не ушел под воду, — отметили в экстренной службе.

В ведомстве также призвали получать всю информацию с официального сайта ГУ МЧС по региону. Накануне ряд СМИ опубликовали новостные заметки о том, что Верхоянск затопило в результате прорыва дамбы. По словам первого зампредседателя Госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии Иннокентия Андросова, паводок, вызванный обильными дождями в республике, начался в городе Верхоянске. Он отметил, что пожилые и маломобильные люди эвакуируются в пункты временного размещения.

За сутки на территории Верхоянского района освободилось от воды два населенных пункта: сёла Томтор и Токума. Остаются подтопленными 275 приусадебных участков, в том числе 52 жилых дома в трех населенных пунктах: Бетенкес, Боронук и Верхоянск. В населенные пункты, пострадавшие от паводка, доставляется гуманитарная помощь, а также продолжается оказание адресной помощи населению, — говорится на сайте ГУ МЧС по Республике Саха (Якутия).

Верхоянск — самый северный город Якутии с населением около тысячи человек. По данным оперштаба региона, через полтора-два дня вода должна уйти ниже по течению реки Яны. На территории Верхоянского района работают 25 сотрудников службы спасения Якутии и МЧС России.

11 июля стало известно, что водой в Якутии уже заливает как минимум четыре села. Экстренные службы предупреждают, что в ближайшее время ливни не прекратятся, в Якутии ожидается вторая волна паводка.