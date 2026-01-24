В малых городах появятся центры онкопомощи и сосудистые отделения Правительство РФ расширит сеть онкоцентров и сосудистых отделений до 2030 года

Правительство России расширит сеть первичных сосудистых отделений и онкологических центров, открывая их на базе районных и городских больниц. Согласно опубликованному постановлению, медицинские подразделения появятся в населенных пунктах с численностью жителей до 100 тыс. человек.

Основная цель инициативы — сделать медицинскую помощь доступной для сельских жителей и жителей небольших городов. Создание профильных центров в шаговой доступности позволит пациентам получать лечение и проходить обследования ближе к дому, без необходимости поездок в крупные региональные стационары.

Власти ожидают, что это не только снизит нагрузку на центральные клиники, но и обеспечит непрерывный врачебный контроль за состоянием здоровья людей с хроническими заболеваниями. Модернизация будет проходить в рамках обновленной федеральной программы первичного звена здравоохранения. Реализация программы запланирована на период до 2030 года.

