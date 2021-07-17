В Крыму установлен новый максимум по числу заражённых коронавирусом

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что за минувшие сутки за полуострове зафиксировано 409 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Такое значение является рекордным для Крыма. Предыдущий максимум новых заболевших за сутки составлял 401 человек. При этом 161 человек выздоровел за минувшие 24 часа. Тестирование на коронавирус прошли 6466 человек.

Как отмечается, из общего числа заболевших 289 случаев были выявлены при обращении за медицинской помощью, 107 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 13 случаев завезены из-за рубежа.

Ранее сообщалось, что в Крыму ужесточат коронавирусные ограничения для детских лагерей и организаций социального обслуживания. Так, детские лагеря, где менее 95% персонала привились двумя компонентами вакцины, с 1 августа перейдут в закрытый режим работы.