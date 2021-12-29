Военную группировку в Крыму усилили полком ВДВ

Российские военные завершили формирование в Крыму нового десантно-штурмового полка, заявил командующий ВДВ России Андрей Сердюков газете Минобороны РФ «Красная звезда». В сентябре военное ведомство сообщало об усилении Псковской дивизии ВДВ третьим десантно-штурмовым полком.

В Пскове и в Крыму сформированы два десантно-штурмовых полка в составе десантно-штурмовых дивизий, которые усилили боевой потенциал наших вооруженных сил на западе и на юге страны, — заявил Сердюков.

В ноябре в Минобороны объявили, что к 1 декабря будет сформирован третий десантно-штурмовой полк в составе Новороссийского соединения ВДВ. Полк создаётся в рамках переформирования Камышинского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения.

Ранее в рамках тактических учений из Краснодарского края в Республику Крым перебросили подразделения десантных войск, сообщал департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ. Там рассказали, что по прибытии в район учений подразделения десантников отработали ряд мероприятий, подготовили к работе пункты управления и приступили к планированию боевых действий. В учениях задействована автоматизированная система управления войсками «Андромеда-Д». Она позволяет охватить все звенья управления — от командира соединения до отдельных подразделений и экипажей.