https://static.news.ru/photo/c22bdf22-734c-11ea-8f8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о необходимости наделения правительства расширенными полномочиями в связи с пандемией коронавируса.

Поскольку основной штаб работает в правительстве, то совершенно естественно, что правительство должно иметь расширенные полномочия в той ситуации, через которую мы вместе с вами проходим, — заявил Песков.

Он также подчеркнул, что на данный момент невозможно дать оценку ситуации, так как прошло слишком мало времени. Глубокий анализ действий с выводами и решениями будет произведён после завершения ситуации с COVID-19.

В Кремле не могут и не должны считать и проводить сейчас какую-то оценку. Тем более сейчас, в разгар вот этой вот опасной ситуации, связанной с коронавирусом, — добавил он.

NEWS.ru писал ранее, что Песков заявил о вероятном влиянии коронавируса на мировую экономику.