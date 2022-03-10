В Кремле пригрозили пресечь деятельность Meta

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Кризис вокруг Украины и в отношениях РФ с Западом закончится, когда будут выполнены требования России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС. Он отметил, что Москвой были сформулированы конкретные требования, которые переданы украинским властям, и они обсуждают их с Евросоюзом и США.

Условия, выдвинутые Россией, включают в себя нерасширение НАТО на восток, а также требования в адрес Украины «перестать убивать своих людей в Донбассе и пойти на реализацию минских договорённостей». Будем надеяться......