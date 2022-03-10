В Кремле пригрозили пресечь деятельность Meta

В Кремле ждут подтверждения сообщений, что компания Meta разрешила призывать к насилию против российских военных, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, если сведения подтвердятся, то это потребует решительных мер по пресечению деятельности этой компании, сообщает «Интерфакс».
Эта информация, которая требует очень внимательного подтверждения и изучения. На слово Reuters верить не хочется, ибо просто трудно такое себе представить. Наши соответствующие ведомства будут узнавать, так ли это на самом деле. Будем надеяться, что это не так. Если это так, то это потребует решительных мер по пресечению деятельности этой компании, — сказал представитель Кремля.
Ранее глава комитета по информационной политике Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что Роскомнадзор направил компании Meta требование прояснить ситуацию о разрешении призывов к насилию в отношении Вооружённых сил России.
Пресс-секретарь Meta Энди Стоун подтвердил, что из-за событий на Украине компания временно сняла запрет на призывы к насилию в своих социальных сетях Facebook и Instagram. По его словам, призывы теперь разрешены против военных РФ, но непозволительны по отношению к гражданскому населению.