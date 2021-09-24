В Кремле ответили на вопрос о политической сатире в России

Политическая сатира в России не преследуется, но в законе предусмотрена ответственность за оскорбление и унижение представителей власти. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС. Он отметил, что не знает о роликах про вымышленного уссурийского политика Виталия Наливкина.

Если это (политическая сатира. — NEWS.ru) не переходит грань и не входит в сферу оскорблений представителей власти или политических сил, их унижения и так далее, то в законе нет никаких положений, которые вменяли бы какую-то ответственность за это, — сказал представитель Кремля.

Собирательный образ депутата Наливкина, который борется за справедливость, давно известен пользователям Интернета. Игровые ситуации творческая команда стилизует под пропагандистские телевизионные сюжеты, снятые в его поддержку. При этом действие, как правило, представлено в нарочито гипертрофированном виде.

Ранее Уссурийский суд арестовал на 10 суток актрису Ларису Кривоносову, которая сыграла в пародии на выступление пресс-секретаря МВД в скетч-шоу про вымышленного депутата Виталия Наливкина. Ей вменили незаконное ношение полицейской формы.