В Кремле дали оценку перспективам Навального на политической арене

https://static.news.ru/photo/79581960-7372-11eb-8fb4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что шансы оппозиционера Алексея Навального стать политической фигурой такие же, как и у других граждан России.

Он подчеркнул, что у всех в этом вопросе права равны, при этом в России есть определённые законы, которые регламентируют условия, которые необходимы, чтобы гражданин мог участвовать в избирательном процессе.

Это совершенно не наше дело, вы знаете, что у нас есть законодательство, которое регламентирует порядок участия граждан в избирательном процессе, даёт им право избирать и быть избранным. Это касается всех граждан страны, которые как-то не поражены в правах, тоже в соответствии с нашими российскими законами. Кроме этого не может быть никаких критериев — все имеют равные права и обязанности, — приводит слова Пескова РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что Мосгорсуд на выездном заседании признал законным решение Симоновского суда о замене условного срока Навальному на реальный по делу «Ив Роше». При этом суд сократил срок реального пребывания оппозиционера в колонии почти на два месяца.

Навального задержали в январе при попытке вернуться на родину после лечения в германской клинике Charité. Его арестовали до заседания суда 2 февраля, после чего Симоновский суд принял решение о замене условной судимости для Навального по делу «Ив Роше» на реальный срок.