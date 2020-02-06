https://static.news.ru/photo/49d902a4-48c5-11ea-8a09-fa163e074e61_660.jpg Андрей Клишас Фото: council.gov.ru

Сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Андрей Клишас заявил, что в Основном законе может появиться понятие федеральных территорий. Они будут иметь прямое федеральное подчинение.

Речь идёт о территориях, имеющих военные и стратегические объекты. Автором инициативы выступил председатель Тульской областной думы Сергей Харитонов.

Данное предложение члена рабочей группы мы внимательно изучим, оно требует дополнительной проработки. Решение, которое будет принято по этому вопросу, должно учитывать позицию регионов и быть консолидированным​, — заявил Клишас.

По словам сенатора, в случае одобрения закона федеральные территории не будут входить в состав субъектов Федерации.

Клишас подчеркнул, что территории со специальным статусом есть в странах англосаксонской правовой системы и в федеративных государствах, передаёт РИА Новости.

Президент России Владимир Путин заявил, что поправки в Конституцию продиктованы жизнью. Он подчеркнул, что за время работы президентом ему стало очевидно, что некоторые вещи «не работают так, как должны работать».

Ранее NEWS.ru писал, что дату всероссийского голосования внесут в проект о поправках к Конституции.