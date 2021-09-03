В Хабаровске открылась выставка документов о суде над Квантунской армией

В правительстве Хабаровского края в рамках международного научно-практического форума «Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы» открылась выставка рассекреченных документов «Дальневосточный Нюрнберг — документальная летопись Хабаровского края». Об этом сообщает РИА Новости.

Форум проходит в столице региона 6–7 сентября, он посвящён малоизвестной странице Второй мировой войны: Хабаровскому процессу 1949 года и приурочен к 75-летию Токийского трибунала на Дальнем Востоке, проходившем в 1946–1948 годах.

На выставке можно ознакомиться с документами ФСБ, МВД и Архива внешней политики России. Также там представлены фотографии с судебного процесса на военными Японии.

Хабаровский процесс, или суд на экс-военными Квантунской армии, состоялся 25–30 декабря 1949 года. Он выразил принципиальную позицию Советского Союза относительно разработки и применения Японией бактериологического оружия.

Ранее стало известно, что в ходе Второй мировой войны японские военные активно применяли бактериологическое оружие. В числе прочего они заражали реки в Китае, по которым инфекция могла попасть и на территорию СССР. Об этом рассказал заместитель директора Института государства и права РАН заслуженный юрист РФ Александр Звягинцев.