«Технически возможно»: В Госдуме оценили идею блокировки WhatsApp

https://static.news.ru/photo/47befe2e-b589-11eb-b9f9-96000091f725_660.jpg Фото: Daniel Reinhardt/dpa/GLOBAL LOOK PRESS

Россия имеет ресурсы для ограничений работы мессенджера WhatsApp на своей территории, но такое решение может быть принято только после широкого общественного обсуждения. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

По словам главы комитета, ограничений на работу приложения технически возможны, но по поводу необходимости такого шага нужно советоваться с обществом.

Технически, думаю, что сделать это возможно, но с точки зрения принятия сущностного решения, это вопрос широкого обсуждения, — пояснил Хинштейн.

С 15 мая вступают в силу новые правила политики конфиденциальности WhatsApp. Отныне приложение сможет передавать управляющей им компании Facebook данные аккаунта, данные о транзакциях, о пользовании услугами, информация о мобильных устройствах и IP-адрес.

Одним из сервисов, работа которого в России уже была ограничена, стал Twitter. С 10 марта Роскомнадзор замедлил его работу, не исключая и полной блокировки за то, что платформа не удаляла запрещённый в РФ контент. Twitter выполнил требования российского регулятора, поэтому после 15 мая он должен вернуться к обычной скорости.