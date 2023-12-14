В Госдуме рассказали о работе для помощи бойцам ЧВК в правовом поле Журавлев: власти системно помогают бойцам ЧВК и добровольцам в получении званий

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Экс-бойцы ЧВК «Вагнер»

В России есть проблемы с размытым правовым статусом бойцов частных военных компаний, и власти системно занимаются этим вопросом, помогая всем, кто обращается в частном порядке, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его мнению, заниматься присвоением звания ветерана боевых действий для добровольцев зоны СВО должен государственный фонд «Защитники Отечества».

Эта идея, между прочим, была одобрена начальником Генштаба Валерием Герасимовым, и сейчас, как он сообщил, ведется работа в данном направлении, — подчеркнул Журавлев.

Он пояснил, что фонд собирает все неоднозначные истории, проверяет их и отправляет документы участников специальной военной операции дальше по соответствующим инстанциям. Это упрощает получение звания и самим добровольцам.

Комиссия при Министерстве обороны уже функционирует, удостоверения выдаются, и в законе «О ветеранах» значится, что таковыми может стать каждый, кто заключал контракт с любыми организациями, выполняющими задачи, возложенные на вооруженные силы, — отметил Журавлев.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев подтвердил, что ЧВК являются незаконными формированиями, однако они все равно были созданы, и их необходимо приравнять к военнослужащим Минобороны РФ. По его словам, из-за этого возникают определенные сложности, в том числе юридические, однако сотни тысяч бойцов в зоне СВО в этом не виноваты.

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии 14 декабря заявил, что бойцам ЧВК не дают статус участников боевых действий, потому что юридически они отсутствуют в России. По его словам, такая ситуация с ЧВК является пробелом, допущенным Минобороны. Он отметил, что бойцы таких формирований должны иметь все права наравне с военными.