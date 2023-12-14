Путин назвал общее число российских военных в зоне СВО Путин: в зоне СВО находятся 617 тысяч российских военнослужащих

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В зоне проведения специальной военной операции находятся 617 тысяч российских военнослужащих, заявил президент России Владимир Путин, выступая перед журналистами в Гостином Дворе. Они несут службу на всей протяженности линии фронта, которая составляет примерно две тысячи километров. Согласно тексту указа президента от 1 декабря 2023 года, полная численность Вооруженных сил России составляет примерно 1,3 млн военнослужащих.

В зоне боевых действий находятся 617 тысяч человек, — заявил глава государства.

В ходе своего выступления на «Итогах года», президент также оценил ситуацию с ЧВК в зоне СВО. По его словам, данная ситуация является пробелом, допущенным Министерством обороны России. Глава государства подчеркнул, что бойцам ЧВК не дают статус участника боевых действий, так как юридически они отсутствуют. Президент призвал решить эту проблему и обеспечить их всеми правами наравне с обычными военнослужащими.

Президент России в 2023 году совместил прямую линию и пресс-конференцию. Объединенное мероприятие получило название «Итоги года с Владимиром Путиным». В его рамках глава государства отвечает на вопросы от российских и иностранных журналистов, а также от обычных граждан. Они касаются специальной военной операции, экономики, международных отношений, социальной сферы и других тем.